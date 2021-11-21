В Старом городе израильской столицы Иерусалима злоумышленники, вооруженные огнестрельным оружием, начали беспорядочную стрельбу, в результате которой есть погибшие. Об этом сообщает издание Newsru.co.il.

Правоохранители получили сообщение о происшествии утром. Сотрудники полиции, которые прибыли на место, заявили, что нападавших было двое.

Пять человек получили ранения: один гражданский умер, ранены еще двое гражданских (один в состоянии от средней тяжести до тяжелого, второй ранен легко), двое полицейских легко ранены. Стрелявший террорист убит, его сообщник скрылся.

Отмечается, что нападение было совершено на Цепной улице (недалеко от Храмовой горы), которая отделяет мусульманский квартал от еврейского. В настоящее время второго террориста разыскивают.

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Кроме того, в Иерусалиме в районе Храмовой горы произошли столкновения между израильскими силовиками и палестинцами. Правоохранители разогнали агрессивную толпу резиновыми пулями и светошумовыми гранатами, столкновения продлились около часа.