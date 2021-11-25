Украина закупит самое эффективное лекарство от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

По его словам, постановление о закупе препаратов приняло правительство. Оно будет направлено в Украину в случае успешных клинических испытаний.

Правительство приняло постановление, которое позволит приобрести Украине наиболее эффективное лекарство для борьбы с COVID-19. Поэтому в случае получения успешных результатов клинических испытаний мы будем готовы приобрести Молнупиравир и Ритонавир для лечения больных COVID-19.

Отмечается, что в настоящее время переговоры с компаниями-производителями уже проведены, и лекарство уже забронировано для Украины.

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Кроме того, в Украину привезли инновационные лекарства прямого действия на коронавирус. Препарат уже направлен в регионы, соответствующим приказом Минздрава обновлен протокол Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни.

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