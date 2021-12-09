Президенти США та України, Джо Байден і Володимир Зеленський, сьогодні проведуть телефонні перемовини. Нагадаю, сьомого грудня Байден уже поговорив із Путіним. Напередодні Зеленський позитивно оцінив результати переговорів американського та російського президентів. Докладніше пообіцяв розповісти після особистої розмови з Байденом.

Володимир Зеленський, президент України:

Я вважаю, що перемога України в тому, що завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка, але найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста, реальна реакція та особиста роль президента Байдена у врегулюванні цього конфлікту - врегулюванні війни на сході нашої держави.