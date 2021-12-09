Джо Байден і Володимир Зеленський проведуть телефонні перемовини [ Редактировать ]
Президенти США та України, Джо Байден і Володимир Зеленський, сьогодні проведуть телефонні перемовини. Нагадаю, сьомого грудня Байден уже поговорив із Путіним. Напередодні Зеленський позитивно оцінив результати переговорів американського та російського президентів. Докладніше пообіцяв розповісти після особистої розмови з Байденом.
Володимир Зеленський, президент України:
Я вважаю, що перемога України в тому, що завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка, але найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста, реальна реакція та особиста роль президента Байдена у врегулюванні цього конфлікту - врегулюванні війни на сході нашої держави.
по теме
ЗМІ повідомляли, що адміністрація Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну. Серед іншого, може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили свои переговоры по видеосвязи
Розмова запланована на вечір сьомого грудня. Президенти мають обговорити ситуацію навколо України та ще цілу низку питань.
В Белом доме прокомментировали возможность виртуальной встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным
США не рассматривают идею использования своих вооруженных сил в связи с агрессией России против Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури