Розміщення американських військ на території України не розглядають [ Редактировать ]
США планують провести нові переговори за участі низки країн НАТО і Росії, аби обговорити подальші кроки щодо деескалації на українських кордонах. Про це заявив президент США Джо Байден. Серед іншого, обговорять так зване "занепокоєння Росії" щодо ймовірного розширення НАТО на схід. При цьому Байден заявив, що розміщення американських військ на території України для запобігання потенційному вторгненню Росії наразі не розглядають.
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Володимир Зеленський позитивно оцінив результати переговорів американського та російського президентів. Докладніше пообіцяв розповісти після особистої розмови з Байденом.
Про це заявив президент США Джо Байден. Серед іншого, обговорять так зване "занепокоєння Росії" щодо ймовірного розширення НАТО на схід.
Сьомого грудня Байден уже поговорив із Путіним. Напередодні Зеленський позитивно оцінив результати переговорів американського та російського президентів.
Загроза російського нападу на Україну була темою номер один у цих переговорах. Лідери спілкувалися з допомогою відеозв'язку на закритій лінії. Тож уся інформація - з брифінгів та заяв на офіційних сайтах.
Напередодні Байден мав розмову з президентом РФ Путіним. Обговорювали Україну. За словами радника американського лідера Джейка Салівана - Вашингтон застеріг Москву від можливого вторгнення в Україну.