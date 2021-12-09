Чехія відправить військових до польського кордону [ Редактировать ]
Чехія відправить військових до Польщі, аби охороняти кордон з Білоруссю. Відповідне рішення схвалив уряд республіки. До польсько-білоруського кордону вирушать 150 військовослужбовців.
Протягом пів року солдати матимуть змогу перебувати в Польщі. Раніше в країні вже розгорнули свої війська Велика Британія і Естонія. Разом вони стримуватимуть атаки мігрантів з боку Білорусі, а також укріплятимуть огорожу.
по теме
Чехія відправить військових до Польщі, аби охороняти кордон з Білоруссю. Відповідне рішення схвалив уряд республіки. До польсько-білоруського кордону вирушать 150 військовослужбовців.
Відповідне рішення ухвалив уряд республіки. До польсько-білоруського кордону вирушать 150 військовослужбовців.
Водночас на польсько-білоруський рубіж прибули військові з Естонії.
В уряді країні наголошують - це наслідки деструктивної політики Мінська і спроба дестабілізувати ситуацію на кордоні між Білоруссю та Євросоюзом.
267 спроб незаконно потрапити на територію ЄС зафіксували польські прикордонники лише протягом минулої доби.