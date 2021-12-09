Во Франции построили катер, который будет использоваться для охраны водных границ Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В настоящее время специалисты занимаются проверками и наладками корабля и оборудования к швартовым испытаниям. Катер прибудет в Украину после серии ходовых испытаний.

Отмечается, что в рамках контракта с французской стороной 5 из 20 катеров будут построены на украинских мощностях в Николаеве. Известно, что новое судно может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). По его словам, в ближайшее время во Францию ​​прибудут украинские моряки-пограничники, которые будут учиться эксплуатировать и обслуживать технику.

Читайте также, Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли. При этом украинским верфям будут переданы технологии по их строительству, первый военный корабль для Украины построят в Великобритании, а затем технологии передадут украинским верфям.

Кроме того, поврежденный накануне корабль Военно-морских сил буксируют в Одессу. личный состав, который не задействован в мерах по обеспечению живучести судна, был доставлен в пункт постоянной дислокации, для спасения корабля задействовали аварийный отряд ВМС.

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