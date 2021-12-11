Четыре гандболистки сборной Камеруна бесследно пропали на чемпионате мира, который проходит в испанской Барселоне. Об этом сообщает "Чемпионат".

Амели Севани Мвуа, Апполин Мишель Абена Экобена, Ясмин Йотчум и Жодель Кларис Маджуфан не явились на тестирование на коронавирус в отеле, где остановилась команда. В последний раз спортсменки были замечены в среду, когда садились в такси, забрав вещи.

3 декабря сборная России разгромила команду Камеруна со счетом 40:18. В своей группе камерунская команда занимает последнее, четвертое место, не набрав очков.

Напомним, что аналогичный скандал произошел на Олимпиаде в Токио, когда из отеля пропал спортсмен из Уганды.