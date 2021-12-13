Українець став найкращим іноземним студентом у військовій академії Британії [ Редактировать ]
Українець став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ у Великій Британії.
Блискучі результати у навчанні показав кадет Павло Лейсі. За це - одержав відзнаку "Міжнародний меч". Нагороду українцю вручила її Королівська Високість принцеса Анна. А начальник Генштабу британської армії - передав курсантові почесну медаль. Навчальний заклад щороку обирає найталановитішого студента. На сьогодні в Академії навчаються офіцери із 26 різних країн.
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