В Гонконге сильный пожар в торговом центре (ТЦ). В результате в здании заблокированы десятки людей.

Об этом сообщает SCMP.

Речь идет о 38-этажном Всемирном торговом центре в районе Козуэй-Бэй. Первые сообщения о возгорании поступили утром по киевскому времени. По некоторым данным, изначально около 100 человек находились на крыше охваченного огнем здания.

Согласно предварительной информации спасателей, примерно 20 человек уже эвакуированы, однако десятки посетителей по-прежнему остаются в центре.

Читайте также, в Днепропетровской области в жилом доме произошло возгорание, в результате которого погибли несколько человек. Во время проведения работ по ликвидации пожара, спасатели обнаружили бездыханные тела погибших мужчины и женщины, однако позже был найден труп еще одной погибшей женщины.

Кроме того, в Дарницком районе Киева произошел пожар. Известно, что на улице Прокоповича загорелся одноэтажный дом в частном секторе, внутри помещения находился мужчина, спасти его не удалось, возгорание случилось в одной из комнат дома.