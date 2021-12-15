В Италии полностью перестанут впускать туристов из Украины. Украина попала в группу государств Е, для которой действует запрет на въезд для большинства пассажиров. Об этом сообщает "Европейская правда".

Теперь въезд будет разрешен только для граждан Италии или государств ЕС, членов семьи или имеющих "устойчивые отношения" с жителями Италии, а также для тех, кто направляется на работу, учебу, спортивные соревнования и т.д. Даже эти лица должны будут пройти десятидневный карантин по прибытии в Италию, вне зависимости от статуса вакцинации.

Переходный период для введения новых правил должен завершиться в ночь на 16 декабря.

Новые правила въезда действительны как минимум до 31 января 2022 года. Их ввели из-за распространения коронавирусного штамма Омикрон.

Напомним, что власти Италии ужесточат в стране меры по борьбе с COVID-19 и введут санитарный пропуск Super Green Pass. "Суперсертификат" будет выдаваться только вакцинированным и переболевшим.

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