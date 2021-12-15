Италия полностью закрывается для украинских туристов [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Италии полностью перестанут впускать туристов из Украины. Украина попала в группу государств Е, для которой действует запрет на въезд для большинства пассажиров. Об этом сообщает "Европейская правда".
Теперь въезд будет разрешен только для граждан Италии или государств ЕС, членов семьи или имеющих "устойчивые отношения" с жителями Италии, а также для тех, кто направляется на работу, учебу, спортивные соревнования и т.д. Даже эти лица должны будут пройти десятидневный карантин по прибытии в Италию, вне зависимости от статуса вакцинации.
Переходный период для введения новых правил должен завершиться в ночь на 16 декабря.
Новые правила въезда действительны как минимум до 31 января 2022 года. Их ввели из-за распространения коронавирусного штамма Омикрон.
Напомним, что власти Италии ужесточат в стране меры по борьбе с COVID-19 и введут санитарный пропуск Super Green Pass. "Суперсертификат" будет выдаваться только вакцинированным и переболевшим.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Пассажиры авиакомпании Wizz Air, которые должны были лететь из Милана в Киев оказались в "заложниках" в итальянском аэропорту
Рівень води піднявся майже на один метр, але це в межах норми для так званого сезону високих припливів, який нині триває.
Ведутся переговоры о расширении списка стран, где действует документ.
ВОЗ считает, что странам следует применять в отношении путешествий правила, которые основаны на оценке риска и подтвержденной информации
А за останніх кілька років в місті оновили 410 вулиць, мостів та шляхопроводів – загалом понад 1200 км столичних доріг