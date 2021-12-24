Таліби запровадили нову заборону для жінок [ Редактировать ]
Нова заборона для жінок від влади "Талібану". Відтепер будь-яку медичну допомогу вони зможуть отримати лише у супроводі чоловіка. Раніше пацієнтки могли приходити до лікарень разом із родичкою. Проте комісія талібів визнала це "незаконним та аморальним". Лікарів зобов'язали не надавати допомогу таким пацієнткам та не пускати їх до медичних закладів. Нині на територіях, підпорядкованих Талібану, жінкам заборонено відкривати обличчя та будь-яку частину тіла, а також з'являтися на телебаченні та в рекламі.
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