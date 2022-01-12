В США предупредили о редком риске кровотечения от вакцины J&J [ Редактировать ]
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) во вторник внесло изменения в сведения о вакцине Johnson & Johnson против коронавируса. Регулятор включил редкий риск иммунной тромбоцитопении, в частности кровотечения. Об этом сообщает Reuters.
По сообщению регулятора, симптомы включают легкие кровоподтеки или крохотные кровяные пятна под кожей. А иногда - чрезмерное кровотечение.
Отчеты побочных явлений после использования вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 по разрешению на экстренное использование свидетельствуют о повышенном риске иммунной тромбоцитопении в течение 42 дней после вакцинации
Информационный бюллетень поправок следует подобным предупреждениям вакцины со стороны других регуляторных органов, в том числе Европейского агентства по лекарственным средствам.
Обе вакцины J&J и AstraZeneca, основанные на подобной платформе, ранее были связаны с другой очень редкой комбинацией свертывания крови и низкого уровня тромбоцитов, известной как тромбоз с синдромом тромбоцитопении.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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