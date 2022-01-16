В результате происшествия жертв и пострадавших нет/ фото: ГСЧС

В Полтавской области опрокинулась автоцистерна груженая природным газом. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным спасателей, в 12:15 вблизи села Гирявые Исковцы Миргородского района на автодороге Р 60 Кролевец – Пирятин, водитель газовоза (емкостью 18 м. куб.) не справился с управлением и допустил опрокидывание автоцистерны на обочину.

Отмечается, что в настоящее время утечки газа не наблюдается. Жертв и пострадавших нет. Движение по автодороге не ограничивалось. Известно, что для перекачки газа к месту происшествия отправился газовоз. Там дежурят сотрудники ГСЧС и спецтехника.

Читайте также, возле села Карабиновка Павлоградского района Днепропетровской области 11 декабря произошло жуткое ДТП. По данным спасателей, столкнулся грузовик DAF и автомобиль ВАЗ, от удара грузовик опрокинулся, а с легковушку буквально раздавило.

Кроме того, в Житомире цистерна с сжиженным газом врезалась в столб, перевернулась и газ мгновенно начал "выходить". Спасатели экстренно эвакуировали жильцов близлежащих домов, для обеспечения пожарной безопасности от ДСНС привлекли 12 человек и 3 единицы техники.

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