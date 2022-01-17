Майже три тисячі авіарейсів скасували через снігову бурю, яка накрила східне узбережжя США. Як повідомляє CNN, у районах, по яких вдарила негода, мешкає понад 70 мільйонів людей. Майже 200 тисяч будівель знеструмлені. Унаслідок сильних снігопадів обмежене сполучення між містами. Деякі автошляхи - повністю перекриті. Метеорологи зазначають: буря, яка, окрім снігу, принесла сильні вітри та льодові дощі, нині просувається в північному напрямку.