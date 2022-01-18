Завтра в Україні - масове купання. Традиційно, на Водохреще, люди святять воду та гуртом занурюються в ополонку. Медики ж рекомендують утриматися від купання тим, хто має хронічні недуги чи нещодавно перехворів на Ковід. Усі правила безпечного пірнання зібрала Валерія Коломієць.

Їх вчасно помітили! І їм вчасно прийшли на допомогу.

Цим людям дійсно пощастило. Вони залишилися живі. Вибратися з крижаної воду, якщо провалився під кригу - самостійно складно. Мокрий одяг тягне на дно, а холод за лічені хвилини може вбити.

А якщо жоден з цих методів не спрацьовує? Що робити тоді? Для цього сьогодні на набережній Київського водосховища - зібралися рятувальники. Аби про все розказати простими словами й показати наочно.

Мобілізували на навчання усі рятувальні підрозділи. Задіяли техніку на повітряних подушках, тут і медики, і санавіація.

Валерія Коломієць, кореспондентка:

І коли вже з берега - сили вичерпані та врятувати людину шансів мало - в повітря здіймають ось такий гелікоптер. До пункту призначення він доставить за декілька хвилин, а час для порятунку іноді визначальний, тому що в крижаній воді людина може проводити близько 15 хвилин. Далі - обмороження організму і смерть.

Тому, діяти, кажуть рятувальники, потрібно вкрай швидко. Враховують всі нюанси: і місцевість, і погоду.

Олександр Василенко, командир повітряного судна:

Мы можем поднимать пострадавшего на борт вертолета с помощью лебедки и так же можно выполнять, если это зима и лед толстый. Мы можем обессилившего человека достать уже коснувшись льда во взвешеном состянии. Мы его можем достать и затянуть на борт вертолела при посадке на лед.

Найбільша небезпека - погодні гойдалки. Вночі мінус, вдень незначний плюс. І крига за такої температури - підступна, кажуть надзвичайники. Тому, в переддень Водохреща, нагадують - окунатися в ополонку потрібно тільки у визначених місцях.

Вікторія Рубан, речник головного управління ДСНС у Київській області:

В кожному районі, в кожному місті навіть в невеличких містечках є місця офіційні, визначені. І там будуть проводитись заходи й саме там потрібно людині іти, тому що там є допомога, там безпечно і там людина буде почуватися в безпеці.

Безпека - передусім - це правила, яких потрібно дотримуватися.

Михайло Гордійчук, водолаз водолазно-рятувального відділення:

Ні в якому разі не вживати "до" і "після" алкогольних напоїв міцних. Особливо "до". І з собою мати теплий одяг, щоб після того, як ви вилізли з води - вже зігрілися.

А ще радять: до водойми йти в зручному взутті, занурюватися по шию, а не з головою. Швидко досягти глибини, але не плавати. Бути в крижаній воді не більше хвилини. І обов'язково після - випити гарячого чаю або узвару. Безпечного Водохреща!