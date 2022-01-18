У Канаді замерзли водоспади. Рідкісне явище спостерігають жителі міста Гамільтон у провінції Онтаріо. У регіоні кілька днів поспіль - мінус 20. На крижані скелі перетворилися водоспади Тіффані та Шерман. Подивтися природне диво їдуть сотні туристів. Нагадаю, три роки тому на добу замерз один із найвідоміших у світі каскадів на річці Ніагара.