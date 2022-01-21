В Україні тривають урочисті заходи із вшанування українських бійців - захисників донецького летовища. На честь героїв в аеропортах грають військові оркестри. У Борисполі побувала наша кореспондентка Тетяна Радченко.

Міжнародний аеропорт Бориспіль. Тут сьогодні вшановують воїнів-кіборгів, які 7 років тому мужньо тримали оборону на Донецькому летовищі. Символічно лунає сигнал "Шана" Михайла Рябоконя, а також музичний твір "Мелодія" Мирослава Скорика. Виконує - військовий оркестр.

Володимир Дашковський, полковник, головний військовий диригент:

Люди стояли, люди тримались, не витримував метал, це вже знаєте, такі гасла, але це було насправді. Хай буде від цього сьогодні легше матерям, сестрам , дітям цих людей, кого не стало , щоб вони бачили, їх згадують і да , нам трішки легше.

В аеропорту чимало людей. Хтось чекає свого рейсу, а хтось - приїхав сюди цього дня навмисно, аби віддати шану полеглим українським героям.

Наталія, пасажирка:

Це мужність, це сила українських хлопців, і захист нашої території. І Донецьк, і Луганщина - це українська територія, хто там загинув - вічна пам'ять.

Ольга, пасажирка:

Дуже дякую, що пам'ятають, що вшановують пам'ять, це було дуже приємно, що у цьому аеропорту пам'ятають, що ще є той аеропорт, за який люди віддали своє життя.

Сьогодні на місці донецького аеропорту - руїни. Утім, ті, хто вижив під час героїчної оборони ДАПу, вірять - настане час і вони запалять там свічку пам'яті на знак пошани до загиблих побратимів.