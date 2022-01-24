На фронті від початку доби не було жодного порушення режиму тиші

Одна з головних цілей ворога - змусити українців боятися і не вірити у власні сили та свою армію. І саме виваженість, упевнена і спокійна готовність дати відсіч - є найкращим оберегом проти повномасштабних бойових дій.