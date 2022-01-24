На Донбасі минулої доби зафіксували десять порушень режиму тиші [ Редактировать ]
На Донбасі минулої доби - десять порушень режиму тиші, вісім із них - із застосуванням забороненого озброєння. Ворог чотири рази відкривав вогонь у бік Водяного й Попасної з важких мінометів та гранатометів різних систем. Поблизу Новозванівки - застосував артилерію. А неподалік Катеринівки та Причепилівки - атакував з гранатометів і кулеметів. Поранений один український захисник. Його стан - задовільний.
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Біля Водяного та Попасної противник бив із мінометів заборонених калібрів, а неподалік Новозванівки застосував артилерію 122 калібру.
24-01-2022 07:00 Сюжет 1
Поблизу Катеринівки стріляли із протитанкових гранатометів. Активізацію супротивника відзначають і наші бійці на передовій.
Поки західні дипломати, ЗМІ та українські громадяни гадають - чи почне Росія наступ, для наших захисників на передовій це питання має лише одну відповідь - РФ атакувала нас ще вісім років тому...
Наразі найгучніше, що пролітає над цими окопами, це ворожі дрони. Супротивник прискіпливо стежить за українськими солдатами.
Одна з головних цілей ворога - змусити українців боятися і не вірити у власні сили та свою армію. І саме виваженість, упевнена і спокійна готовність дати відсіч - є найкращим оберегом проти повномасштабних бойових дій.