Військова допомога Україні: яку сучасну зброю надіслали британці [ Редактировать ]
Данія готова підтримати Україну військовою технікою у разі загострення ситуації. Таке заявила Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен. Нагадаю, минулого тижня офіційний Київ прийняв четвертий літак із американським вантажем. До того партію озброєння нам надіслали британці. Ірина Баглай розповість докладніше.
Ірина Баглай, кореспондентка:
Географія військової підтримки України на мапі світу ширшає. Якщо Штати давно дають нам зброю, то зараз активно підключилася Велика Британія. І далі - більше. Хто чим може - боєприпасами, вертольотами, військовим оснащенням, медичним устаткуванням... Та головний засіб впливу - це, звісно, летальне озброєння.
Протитанковий ракетний комплекс НЛОУ. Одноразового використання. Вага до 13 кілограмів, дальність пострілу - до восьмисот метрів. Мінімальна - 20. Ціль - броньована техніка. Пробиває захист завтовшки півметра!
"Вистрелив - забув" - це умовна назва гранатометів від британців.
-Знімаю приціл, витягую сошку, щоб зручніше було, знімаю з транспортування, запобіжник для транспортування. Зажимаю уславлю вас цілі, чекаю близько 3-6 сек і роблю спуск і всьо.
Зброя сучасна і проста. Гарантує майже 100 відсоткове ураження.
Джевелін. Переносний протитанковий ракетний комплекс. Вага - трохи більше як 20 кілограмів, дальність пострілу - до 4 кілометрів. Ціль - бронетехніка, авіація - вертольоти, БПЛА на малій висоті.
Вони майже вдвічі важчі - і вдвічі дорожчі. Але їх називають убивцями танків. Та й Джевелін - установка, яку можна перезарядити. І з того ж класу - вистрелив - забув, бо ракета самонаведеться - й ураження не уникнути. Були б тільки ракети. І нині йдеться вже про сотні снарядів. Арсенал готові поповнювати не лише Штати, а й Естонія.
Реактивний одноразовий гранатомет BDM. Вага - 7 кілограмів, довжина - метр. Дальність пострілу - до кілометра. Ціль - бункер.
Ці гранатомети - одні з найлегших. На озброєнні армій США, Лівану, а тепер й України. Аналог вогнемета, бо не тільки пробиває ціль, фортифікаційне укриття, а й випалює все в середині. Розрахований на знищення піхоти.
Олег Жданов, військовий експерт:
Вони надали засоби першої необхідності.
Від оборони на суходолі до оборони у повітрі. Стінгери - довгоочікувані комплекси, які обіцяють Україні Штати та країни Балтії. Зброя, яка прославилася в афганській війні.
Олег Жданов, військовий експерт:
Коли у душманів зявилися Стінгери, війна корінним образом змінила свій хід і Радянський Союз почав нести великі втрати, бо фактично відмовились від підтримки з повітря.
Ірина Баглай, кореспондентка:
Літаки союзників з військовою допомогою проклали повітряну стежку. І у разі вторгнення Росії - оперативно зможуть доставити нові партії. А ось чи урізноманітнять арсенал? Ленд-ліз - згадка про нього в стінах Конгресу США неабияк надихнула військових. Бо це - карт бланш на поставку будь-якої зброї і в будь-яких кількостях від союзників. Адже з часів Другої світової війни асоціюється із перемогою.
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Географія військової підтримки України на мапі світу ширшає. Якщо Штати давно дають нам зброю, то зараз активно підключилася Велика Британія. І далі - більше.
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