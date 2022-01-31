Данія готова підтримати Україну військовою технікою у разі загострення ситуації. Таке заявила Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен. Нагадаю, минулого тижня офіційний Київ прийняв четвертий літак із американським вантажем. До того партію озброєння нам надіслали британці. Ірина Баглай розповість докладніше.

Ірина Баглай, кореспондентка:

Географія військової підтримки України на мапі світу ширшає. Якщо Штати давно дають нам зброю, то зараз активно підключилася Велика Британія. І далі - більше. Хто чим може - боєприпасами, вертольотами, військовим оснащенням, медичним устаткуванням... Та головний засіб впливу - це, звісно, летальне озброєння.

Протитанковий ракетний комплекс НЛОУ. Одноразового використання. Вага до 13 кілограмів, дальність пострілу - до восьмисот метрів. Мінімальна - 20. Ціль - броньована техніка. Пробиває захист завтовшки півметра!

"Вистрелив - забув" - це умовна назва гранатометів від британців.

-Знімаю приціл, витягую сошку, щоб зручніше було, знімаю з транспортування, запобіжник для транспортування. Зажимаю уславлю вас цілі, чекаю близько 3-6 сек і роблю спуск і всьо.

Зброя сучасна і проста. Гарантує майже 100 відсоткове ураження.

Джевелін. Переносний протитанковий ракетний комплекс. Вага - трохи більше як 20 кілограмів, дальність пострілу - до 4 кілометрів. Ціль - бронетехніка, авіація - вертольоти, БПЛА на малій висоті.

Вони майже вдвічі важчі - і вдвічі дорожчі. Але їх називають убивцями танків. Та й Джевелін - установка, яку можна перезарядити. І з того ж класу - вистрелив - забув, бо ракета самонаведеться - й ураження не уникнути. Були б тільки ракети. І нині йдеться вже про сотні снарядів. Арсенал готові поповнювати не лише Штати, а й Естонія.

Реактивний одноразовий гранатомет BDM. Вага - 7 кілограмів, довжина - метр. Дальність пострілу - до кілометра. Ціль - бункер.

Ці гранатомети - одні з найлегших. На озброєнні армій США, Лівану, а тепер й України. Аналог вогнемета, бо не тільки пробиває ціль, фортифікаційне укриття, а й випалює все в середині. Розрахований на знищення піхоти.

Олег Жданов, військовий експерт:

Вони надали засоби першої необхідності.

Від оборони на суходолі до оборони у повітрі. Стінгери - довгоочікувані комплекси, які обіцяють Україні Штати та країни Балтії. Зброя, яка прославилася в афганській війні.

Олег Жданов, військовий експерт:

Коли у душманів зявилися Стінгери, війна корінним образом змінила свій хід і Радянський Союз почав нести великі втрати, бо фактично відмовились від підтримки з повітря.

Ірина Баглай, кореспондентка: