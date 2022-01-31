Українські військові опановують новітні зразки техніки під Харковом [ Редактировать ]
Чи готові українські військові дати відсіч супротивнику в разі можливого нападу. Наші кореспонденти побували на місці дислокації 92 окремої механізованої бригади під Харковом, де щодня тренуються та опановують новітні зразки техніки українські військові. Про настрої та плани - у сюжеті Світлани Шекери.
92 окрема механізована бригада дислокується під Харковом. У цих казармах розміщуються підрозділи.
Окремо для жінок, окремо для чоловіків. Кабінети підрозділів.
Та зараз тут порожньо - всі на плацу:
Кроком - руш!
Бригада - на передовій із 2014 року. Пройшли десятки боїв. Василь Божок - отримав звання Героя України за три підбиті ворожі танки.
Василь Божок, перший заступник командира третього механізованого батальйону 92 окремої механізованої бригади:
Під час виконання завдання у 2015 році, в лютому, під Дебальцевим, моїм екіпажем було знищено три танки противника. На той час я був командиром танкового взводу. Ми танки противника знищили танком Т-64бв.
Нині Василь разом із побратимами опановує нові БТРи та очікує на озброєння з Великої Британії.
Василь Божок, перший заступник командира третього механізованого батальйону 92 окремої механізованої бригади:
Повинні нас укомплектувати "ЕНЛОУ", гранатометами. Наші військовослужбовці проходять наданий гранатомет підготовку в Десні на даний час.
Бійці навчаються і тренуються щодня. Навідник Віталій уже розібрався з новеньким БТР 4-Є. Каже - тут і озброєння краще, й бійцям - безпечніше.
Віталій, навідник БТР:
Тому що все це робиться не як у 70-тці це робилося, навідник залазить в саму машину, систему. Зараз навідник це робить безпосередньо з кабіни, де знаходиться десант. За допомогою пульта управління.
Танки один за одним вирушають на полігон, на навчання. Скільки їх тут, військові не кажуть - таємниця. Та, запевняють - достатньо, щоб зупинити ворога.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
На 100%, на 100% ми дамо відсіч ворогові, і Україна понад усе!
До бригади дедалі більше приходить добровольців - військових-контрактників.
Максим Моргун, начальник озброєння 92 окремої механізованої бригади:
Бойовий дух в підрозділі та особового складу дуже високий. Підрозділи постійно перебувають, приймають участь у навчаннях, в заняттях, тренуваннях.
Допомагатиме посилювати кордон і харківська громада.
Олег Синєгубов, голова Харківської обласної державної адміністрації:
Конкретно це мова йде про придбання автомобілів. Поки плануємо два. Це для більш швидкого реагування підрозділів та прикордонних військ.
А от можливе скупчення ворожих військ на українських кордонах бійці не коментують. Жартують…
Василь Божок, перший заступник командира третього механізованого батальйону 92 окремої механізованої бригади:
Ви знаєте, мені нещодавно дзвонила мама і питала теж про цю ситуацію. Ну я їй сказав, що пока я вдома, значить все тихо. Все буде добре!
по теме
Ані Лондон, ані Київ офіційно не підтверджують конкретних обсягів воєнної допомоги. Але британським журналістам вдалося прознати - йдеться про щонайменше дві тисячі ракетних установок.
І на тлі - доволі масованих інформаційних повідомлень про ймовірний наступ росіян на Україну, наші збройні сили збільшують кількість тактичних тренувань.
Капітальне відновлення техніки проводив "Балаклійський ремонтний завод", що на Харківщині. Потому кожну гармату випробували на полігоні.
Капітальне відновлення техніки проводив "Балаклійський ремонтний завод", що на Харківщині. Потому кожну гармату випробували на полігоні.
Вона зазначила в інтерв'ю місцевому виданню, що не має заперечень проти надання Україні військового обладнання, адже вбачає в нинішній ситуації серйозну загрозу для Європи.