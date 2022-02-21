Звезду сериала "День рождения Буржуя" отправили в психиатрическую больницу [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Актер Валерий Николаев, прославившийся ролью в сериале "День рождения Буржуя", добровольно согласился на лечение в клинической психиатрической больнице №1 Москвы. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на побывавших в медицинском учреждении правозащитников.
Согласие на лечение в психиатрической больнице 56-летний Николаев дал в ходе судебного заседания. Предварительный диагноз артиста при госпитализации - биполярное расстройство.
Валерий Николаев попал в СИЗО 11 февраля после того, как сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения. Позже звезда сериала "День рождения Буржуя" был госпитализирован из спецприемника с биполярным расстройством. Его сокамерники жаловались на неадекватное поведение артиста, а сам Николаев попытался написать заявление в полицию на другого арестанта, якобы облившего его кипятком.
Проблемы со здоровьем у Валерия Николаева начались давно. Вот только публика об этом не знала. Актер уже в "нулевые" в пустом ресторане на интервью сидел в темных очках и кепке, озираясь по сторонам, разговаривал шепотом, постоянно менял договоренности о местах встречи - старался запутать "преследователей".
Серьезный срыв случился, когда у Николаева умерли родители. Он начал пить, потом решил начать новую жизнь - продал родительскую квартиру и взял кредит, чтобы создать свою киностудию. В феврале 2016-го случился большой скандал - Валерий Николаев устроил в пьяном виде ДТП, сбил пешехода и попал в криминальную хронику.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что Канье Уэст принудительно госпитализирован в психиатрическую клинику. Бывший муж Ким Кардашьян также страдает от биполярного расстройства.
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