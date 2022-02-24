Пожар в аэропорту Херсона (видео) [ Редактировать ]
Пожар в аэропорту Херсона
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В аэропорту в Чугуеве раздались взрывы
24 февраля 2022 07:11 Україна закриває повітряний простір
Зокрема, наголошують, що вжили термінових заходів через ризики авіаційної безпеки - спираючись на термінове повідомлення Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ.
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24 февраля 2022 07:03 Володимир Путін оголосив воєнну операцію на Донбасі
При цьому, мовляв, окупація українських територій в плани РФ - не входить. А відповідальність за кровопролиття Москва покладає на Київ.