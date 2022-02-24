Украинская энергосистема работает без сбоев - "Укрэнерго" [ Редактировать ]
Украинская энергосистема по состоянию на утро четверга работает без сбоев, все объекты находятся под усиленной охраной, сообщила пресс-службе компании "Укрэнерго".
Украинская энергосистема отсоединена от энергосистем РФ и Белоруссии. Частота в системе 50 Гц. Все объекты сети работают под усиленной охраной, оперативно-диспетчерский персонал на своих местах.
Объекты магистральной сети на данный момент функционируют без перебоев. НЭК «Укрэнерго» совместно с правоохранительными органами усилило их охрану и приняло дополнительные меры кибербезопасности для защиты ИТ-инфраструктуры Компании.
Диспетчерские центры НЭК «Укрэнерго» и все остальные подразделения компании работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование энергосистемы Украины и энергоснабжение во всех регионах государства.
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