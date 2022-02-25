"Если у вас в Европе есть боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу, где это сейчас очень нужно. Вас уже шантажировали газом. Вас уже унижали. Вас уже хотят расколоть и поделить так же, как пытаются поделить сегодня Украину. Защищайте себя. Так же, как мы защищаем себя", - заявил президент.