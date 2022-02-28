Начальник станции "Сумы-Товарная" Артем Киселев и начальник станции "Басы" Руслан Аристархов во время обхода колеи увидели, как на "Сумы товарная" заезжает бронетранспортер.

Из кабины вылез один из русских захватчиков и спросил направление движения. Железнодорожники указали ему путь в тупик за повышенной колеей.

Попав в ловушку, русские вылезли из БТР, их повалили на землю и вызвали тероборону.