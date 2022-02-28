Железнодорожники без оружия захватили российский БТР [ Редактировать ]
Начальник станции "Сумы-Товарная" Артем Киселев и начальник станции "Басы" Руслан Аристархов во время обхода колеи увидели, как на "Сумы товарная" заезжает бронетранспортер.
Из кабины вылез один из русских захватчиков и спросил направление движения. Железнодорожники указали ему путь в тупик за повышенной колеей.
Попав в ловушку, русские вылезли из БТР, их повалили на землю и вызвали тероборону.
Двоих задержали и сдали сумской теробороне. Еще два врага сбежали, на них объявлена охота. "Укрзалізниця" наградит героев-железнодорожников. Наш народ непобедим
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