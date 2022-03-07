Нападение на Украину: в Гааге 7 марта пройдет первое заседание [ Редактировать ]
В понедельник, 7 марта, в Гааге состоится первое заседание Международного уголовного суда по украинскому вопросу. Об этом в эфире ТВ сообщил народный депутат Федор Вениславский.
Ранее прокуратура Гааги попросила всех, кто имеет документальные свидетельства возможных военных преступлений России в Украине, передавать эти материалы на электронную почту [email protected]
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