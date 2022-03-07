В понедельник, 7 марта, в Гааге состоится первое заседание Международного уголовного суда по украинскому вопросу. Об этом в эфире ТВ сообщил народный депутат Федор Вениславский.

Ранее прокуратура Гааги попросила всех, кто имеет документальные свидетельства возможных военных преступлений России в Украине, передавать эти материалы на электронную почту [email protected]