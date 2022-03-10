Хакеры Anonymous взломали и "слили" базу данных Роскомнадзора [ Редактировать ]
Фото: Anonymous
Хакеры Anonymous взломали и "слили" базу данных Роскомнадзора, отвечающего за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ.
Обнародовано более 360 000 файлов.
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