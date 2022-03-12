Чем меньше враг знает, тем больше украинцев уцелеет

россия продолжает свой кровавый террор на территории Украины. Пока украинская армия дает отпор врагу, оккупанты трусливо обстреливают города ракетами, бомбами и снарядами. В этих обстоятельствах важно не только уцелеть, но и не навредить тем, кто защищает нас от захватчиков.

Эффективная противовоздушная оборона - когда враг о ней не знает и не имеет представления, откуда будет сбита ракета или самолет. Поэтому не публикуйте видео! Такие кадры демаскируют системы ПВО и помогают врагу вести корректировку огня. Публикация фото и видео результатов ударов дает врагу понимание эффективности его действий и снижает защиту наших городов, следовательно, приводит к смерти близких и друзей.

"Подробности" публикуют инструкцию для граждан, блогеров и СМИ о том, какую информацию можно и нельзя публиковать в соцсетях.

Во время воздушной тревоги и обстрела запрещено:

Публиковать фото/видео местности, где только что был обстрел или упал снаряд. Нельзя публиковать видео, как летит ракета, момент попадания снарядов в объект, общие планы.

Указывать точный адрес, координаты или подробное описание таких мест. Это может помочь скоординировать действия оккупантов.

Публиковать видео, где явно видны опознавательные знаки - адресные таблички, номера домов, узнаваемые супермаркеты, станции метро и так далее.

Публиковать видео работы наших систем ПВО. Распознать это можно по характерному взрыву в воздухе, похожему на фейерверк.

Выходить из укрытия на балкон или к окну, чтобы сделать фото или видео.

Видео попадания ракет или того, как летят снаряды лучше не выкладывать совсем. Особенно опасно это делать сразу после атаки - так вы фактически корректируете врага в режиме онлайн.

После тревоги или обстрела разрешено:

Можно кратко сообщить о том, что в населенном пункте произошел авиаудар, если информацию об этом вы получили из официального источника. При этом нельзя указывать адрес и прикреплять фото и видео.

Зафиксировать повреждения зданий или объектов инфраструктуры крупным планом так, чтобы в кадр не попадала окружающая обстановка. Избегать узнаваемых объектов в кадре. Такими кадрами можно делиться в социальных сетях, отправлять их СМИ, мировым лидерам и так далее.

Если выкладываете фото повреждений, не указывайте точное название объекта. Например, пишите "детский сад" вместо "детский сад №15".

Что нельзя публиковать вообще:

Любую информацию, фото и видео о перемещении или дислокации украинских войск;

Фотографировать воинские части, пункты территориальной обороны, блокпосты, укрепления и так далее.

Публиковать паническую информацию о количестве погибших, пострадавших и пропавших украинцев и защитников.

Распространять фейковые сообщения об отключениях связи, каких-то метках на необходимости менять какие-то настройки в телефонах и так далее.

Публиковать непроверенные посты о помощи/сборе средств. Активизировались мошенники, которые пытаются нажиться на войне. Переводите деньги только известным волонтерам или фондам, которые помогают защитникам или беженцам.

Можно и даже нужно: