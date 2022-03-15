На Черниговщине оккупанты расстреляли трех подростков [ Редактировать ]
В Черниговской области военные россии расстреляли трех подростков. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 14 марта 2022 года в с. Мохнатин военные страны-агрессора расстреляли троих юношей. Двоим погибшим было по 17 лет, другому - 19 лет.
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