российские оккупанты в Херсоне разогнали митинг слезоточивым газом [ Редактировать ]
В Херсоне, где временно находятся российские оккупационные войска, во вторник, 22 марта, украинцы снова вышли на мирный митинг. Однако захватчики применили против людей слезоточивый газ.
Об этом сообщает "Суспильне. Херсон".
"Против мирных жителей военные РФ применили слезоточивый газ, чтобы разогнать их. Когда дым развеялся часть херсонцев вернулась на площадь", — говорится в сообщении.
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