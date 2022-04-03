Балтійські країни більше не будуть імпортувати російський природний газ. Таку заяву зробив глава латвійського оператора сховищ природного газу Conexus Baltic Grid Улдіс Баріс, повідомляє "Європейська правда".

Якщо в когось були сумніви щодо того, чи можна довіряти поставкам з росії, то нинішні події чітко свідчать, що такої впевненості більше немає. З 1 квітня російський природний газ більше не надходить до Латвії, Естонії та Литви.

За словами Бариса, наразі потреби балтійського ринку задовольняються за рахунок запасів газу, накопиченого в підземному сховищі в Латвії.

Нагадаємо, що раніше міністерство енергетики Литви повідомили, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з рф. Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді.

Міністр енергетики Дайніус Крейвис назвав це поворотною точкою в енергонезалежності Литви.