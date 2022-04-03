Країни Балтії відмовились від закупівель газу з росії [ Редагувати ]
Балтійські країни більше не будуть імпортувати російський природний газ. Таку заяву зробив глава латвійського оператора сховищ природного газу Conexus Baltic Grid Улдіс Баріс, повідомляє "Європейська правда".
Якщо в когось були сумніви щодо того, чи можна довіряти поставкам з росії, то нинішні події чітко свідчать, що такої впевненості більше немає. З 1 квітня російський природний газ більше не надходить до Латвії, Естонії та Литви.
За словами Бариса, наразі потреби балтійського ринку задовольняються за рахунок запасів газу, накопиченого в підземному сховищі в Латвії.
Нагадаємо, що раніше міністерство енергетики Литви повідомили, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з рф. Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді.
Міністр енергетики Дайніус Крейвис назвав це поворотною точкою в енергонезалежності Литви.
Ми перша країна ЄС серед тих, які отримували газ від "Газпрому", що стала незалежною від постачання газу з росії.
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