Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вважає, що Європейський союз має обговорити заборону на імпорт російського газу. Має бути відповідь на військові злочини росії.

За словами міністра, ЄС повинен дати відповідь після військових злочинів росії під Києвом.

"Має бути відповідь. Такі злочини не повинні залишатися без відповіді", - заявила Ламбрехт.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок, зі свого боку, закликала посилити санкції проти росії, однак не згадувала енергетичний сектор.

"Ті, хто несе відповідальність за ці військові злочини, повинні бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти росії і ще більше допомагатимемо Україні в захисті", - сказала Бербок.

Раніше ми повідомляли, що країни Балтії відмовились від закупівель російського газу.