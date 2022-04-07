Міністри закордонних справ НАТО зібрались на нараду у Брюсселі [ Редагувати ]
В Брюсселі другий день радяться міністри закордонних справ НАТО. Зібралися у штаб-квартирі й міністри великої сімки, прибув також очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Олена Абрамович працює там на місці й готова розказати подробиці.
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