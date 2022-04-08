Під час турніру Warcraft III у серії W3Champions, що проходив 6 квітня, трапився неприємний інцидент.

Росіянин Ілля Яшенков під псевдонімом JohnnyCage образив українського гравця Андрія Foggy Кореня під час зустрічі на одному із турнірів. Про це повідомляє публікація на Reddit.

Громадянин країни-агресора обізвав нашого гравця "нацистом". На запитання Foggy, чи він це серйозно, отримав ствердну відповідь від росіянина.

Андрій Корінь вирішив не піддаватись провокаціям та просто залишив гру, бо не бажає витрачати свій час на таких недалеких особистостей.

Про інцидент дізналися організатори W3Champions. У результаті JohnnyCage отримав пожиттєву дискваліфікацію за неспортивну поведінку.

Раніше podrobnosti.ua повідомляли, що чемпіони світу з Dota 2 зреклися путіна і покинули росію.