Окупанти увійшли в Олешки під Херсоном [ Редагувати ]
Окупанти увійшли до міста Олешки, через яке проходить автодорога до Херсону. На будівлі місцевої адміністрації окупанти вже вивісили прапор росії. Про це повідомляє міський голова Євген Рищук.
Рищук закликав містян не виходити на вулицю, оскільки там будуть перебувати російські патрулі.
У нас виникло питання з патрулюванням вулиць. Місцеві патрулі не будуть співпрацювати з російськими. Тобто росіяни вже будуть самі патрулювати вулиці.
Водночас, за словами Рищука, він буде продовжувати контролювати певні процеси в місті, поки залишатиметься така можливість. Комунальні служби також продовжать працювати.
по темі
Через дії окупантів на Чорнобаївській птахофабриці на Херсонщині загинуло вже близько 4 млн курей
Вночі 7 квітня російські війська обстріляли Харків та вдарили ракетами по Лозовій, атакують населені пункти Луганської до Донецької областей, по Херсонській області били з артилерії
Мер Каховка (Херсонська область) Віталій Немерець був змушений покинути місто
За добу, 14 квітня, на Сході російські війська здійснили 4 атаки
Президент США Джо Байден у розмові з журналістами заявив про готовність відвідати Україну