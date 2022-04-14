Окупанти увійшли до міста Олешки, через яке проходить автодорога до Херсону. На будівлі місцевої адміністрації окупанти вже вивісили прапор росії. Про це повідомляє міський голова Євген Рищук.

Рищук закликав містян не виходити на вулицю, оскільки там будуть перебувати російські патрулі.

У нас виникло питання з патрулюванням вулиць. Місцеві патрулі не будуть співпрацювати з російськими. Тобто росіяни вже будуть самі патрулювати вулиці.

Водночас, за словами Рищука, він буде продовжувати контролювати певні процеси в місті, поки залишатиметься така можливість. Комунальні служби також продовжать працювати.