Окупанти "Смерчами" атакували Миколаїв [ Редагувати ]
російська армія знову атакувала місто Миколаїв. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню "Смерч".
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Внаслідок атаки окупантів пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автомобілі та крамниці.
Крім того, ворожі снаряди поцілили у дитячі майданчики та подвір’я навчального закладу.
Наразі зараз немає інформації про постраждалих. Дані уточнюються.
по темі
Окупанти ведуть наступ у напрямку Миколаєва та Кривого Рогу. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни
Місто постійно обстрілюють, росіяни все ще намагаються взяти його в облогу
Вранці 25 квітня російські війська в черговий раз обстріляли місто Миколаїв з ракетних систем залпового вогню типу "Смерч"
У Баштанці, що на Миколаївщині, родина з чотирма дітьми мешкає в будинку, зруйнованому авіаударом російських військ
Окупаційні війська в черговий раз обстріляли Миколаїв