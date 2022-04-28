російські окупанти обстріляли Фастів (фото) [ Редагувати ]
Фото: Фастів / Вікіпедія
Російські війська завдали ракетного удару по території Фастівської громади Київської області. Про це повідомляє
голова Київської ОВА Олександр Павлюк. Зазначається, що усі служби працюють на місці.
Також голова ОВА зазначає, що важливо залишатися у бомбосховищах під час повітряної тривоги.
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