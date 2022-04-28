Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що путін дав згоду на залучення організації до переговорів щодо евакуації людей з "Азовсталі" (Маріуполь, Донецька область). Генсек запевнив, що діалог йде, щоб втілити домовленості в реальність.

"Маріуполь - це криза в кризі. Людям потрібен рятувальний маршрут, щоб покинути це пекло", - сказав Гутерреш.

За словами генсека, під час його візиту до москви він зустрівся з путіним, який дав згоду на залучення ООН і Червоного Хреста до евакуації цивільних з "Азовсталі". Гутерреш додав, що сьогодні обговорив це питання з Зеленським.

"Зараз ведуться переговори, щоб втілити цю пропозицію в реальність", - уточнив Гутерреш.