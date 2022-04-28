Ведемо переговори: генсек ООН про евакуацію з "Азовсталі" [ Редагувати ]
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що путін дав згоду на залучення організації до переговорів щодо евакуації людей з "Азовсталі" (Маріуполь, Донецька область). Генсек запевнив, що діалог йде, щоб втілити домовленості в реальність.
"Маріуполь - це криза в кризі. Людям потрібен рятувальний маршрут, щоб покинути це пекло", - сказав Гутерреш.
За словами генсека, під час його візиту до москви він зустрівся з путіним, який дав згоду на залучення ООН і Червоного Хреста до евакуації цивільних з "Азовсталі". Гутерреш додав, що сьогодні обговорив це питання з Зеленським.
"Зараз ведуться переговори, щоб втілити цю пропозицію в реальність", - уточнив Гутерреш.
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