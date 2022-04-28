У путіна відреагували на пропозицію про переговори щодо евакуації з "Азовсталі" [ Редагувати ]
Прессекретар російського президента дмитро пєсков відреагував на пропозицію ООН і України про переговори щодо евакуації людей з "Азовсталі". Представник кремля нагадав висунутий раніше утпіним ультиматум.
За його словами, путін раніше ясно дав зрозуміти, що цивільні можуть вийти з території "Азовсталі". Українські військові, додав пєсков, повинні скласти зброю і теж вийти.
"Що може бути темою для переговорів у цьому випадку?"- уклав представник кремля.
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