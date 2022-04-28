Прессекретар російського президента дмитро пєсков відреагував на пропозицію ООН і України про переговори щодо евакуації людей з "Азовсталі". Представник кремля нагадав висунутий раніше утпіним ультиматум.

За його словами, путін раніше ясно дав зрозуміти, що цивільні можуть вийти з території "Азовсталі". Українські військові, додав пєсков, повинні скласти зброю і теж вийти.

"Що може бути темою для переговорів у цьому випадку?"- уклав представник кремля.