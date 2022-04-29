У звільненій Руській Лозовій встановили прапор України [ Редагувати ]
Фото: unt.ua
У селищі Руська Лозова Харківської області з'явився прапор України. Його встановили військові.
Про це в Telegram повідомляє Констянтин Немічев.
Над селищною радою Руської Лозової знов і назавжди майорить прапор вільної України.
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