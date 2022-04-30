Та вже скоро українці матимуть ще більше новітньої зброї. Після того, як американці ухвалили закон про ленд-ліз. І це означає - швидкий і безперешкодний доступ до ресурсів першої армії світу. Та прискорене переоснащення ЗСУ найпередовішими військовими розробками.

Це рішення американців колись переломило перебіг Другої світової. Нині ж має допомогти Україні наблизити перемогу над рашистами. Закон ще має підписати президент Джо Байден, однак документ вже називають епохальним і могутнім сигналом підтримки для України. Чому? - в матеріалі Ольги Жидецької.

Ненсі Пелосі, спікер Палати Представників США:

Поки в Україні вирує війна, кожна хвилина має значення. Час настав.

З такими словами спікерка палати Представників американського конгресу звернулася до колег перед голосуванням за історичний документ - закон про ленд-ліз зброї для України. Підтримали його більшість парламентарів.

Закон про ленд-ліз американський конгрес розглядає вже вдруге - через 80 років після рішення, що стало переламним у Другій світовій. Після аналогічної ухвали у березні 1941 США надали європейським союзникам, що протистояли нацистській Німеччині, допомогу на 50 мільярдів доларів. (це близько 700 мільярдів у перерахунку на сучасні гроші). Британія, Франція та СРСР отримали за ленд-лізом як озброєння, так і матеріали для його виготовлення і навіть продовольство, що допомогло вижити радянській армії, виснаженій поразками перших років війни. Відшкодувати Штати вимагали лише близько четвертої частини. Однак СРСР довго торгувався і домігся зменшення суми втроє.

Олег Жданов, військовий експерт:

Треба зауважити, що Радянський союз так і не розрахувався за ленд-ліз зі Сполученими Штатами. Був дуже гіркий досвід. А російська федерація, як країна, яка визнала себе правоприємницею Радянського Союзу, досі не розрахувалася за ленд-ліз зброї Другої світової війни.

Нинішній ленд-ліз передбачає надання Україні в оренду чи на виплат будь-якої зброї, що є в розпорядженні США, та яку погодять Київ і Вашингтон. Розраховуватись за постачання вартістю мільярди доларів наша держава зможе постфактум та на обопільно узгоджених умовах.

Олег Жданов, військовий експерт:

Перший варіант - це повернення тієї зброї, яку ми взяли. І тоді ми за неї нічого не платимо. Але, якщо зброя була пошкоджена або була виведена з ладу, тоді ми оплачуємо її вартість. Другий варіант ми залишаємо всю зброю собі й за домовленістю з країною, яка надала зброю, ми виплачуємо їй повну вартість, або часткову.

До всього, окрім такої необхідної українському війську матеріальної підтримки - рішення про ленд-ліз - і в Конгресі цього не приховують - це потужний сигнал про те, що саме Росію Захід вважає світовою загрозою й джерелом сучасного нацизму.

Френч Гіл, член Палати Представників США від Арканзасу, Республіканська партія:

Це справжній історичний момент, коли ми знову у цих стінах Палати представників, підтримуємо ленд-ліз, ідею, яка колись озброїла Велику Британію перед загрозою нацистів. На сьогодні ми перебуваємо в дуже схожій ситуації, коли путін систематично бомбить і обстрілює мирні села і міста України.

А ще очікуваний ленд-ліз - це явна ставка західних партнерів на перемогу України. Про це також свідчить рішення світових лідерів за підсумками конференції на військовій базі Рамштайн - постачати Україні більше озброєння.

Олег Жданов, військовий експерт:

Вони переконалися, якщо хтось сьогодні не зупинить російську федерацію, то завтра їм доведеться зупиняти її самостійно. Путін не зупиниться на кордонах бувшого радянського союзу. І він буде робити "росію" від Владивостока до Лісабона.

Така єдність і підтримка всього цивілізованого світу суттєво наближає перемогу України та повернення окупованих Криму і Донбасу. Втім воювати за рідну землю доведеться таки українцям. Тож залишається сподіватися, що обіцяне важке озброєння наші хлопці на передовій отримають якомога швидше.

До речі, дуже показовою є реакція росії на ленд-ліз. І ця реакція - болісна. Спершу більшість федеральних каналів - просто замовчували цю новину. А потім - традиційно почали брехати. Приміром, стали активно поширювати фейк, що начебто за цю зброю - українцям доведеться дуже довго і дорого платити. Звісно, це - не так.