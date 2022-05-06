Близько 400-сот медичних закладів пошкоджено від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. 40 - зруйновані вщент і вже не підлягають відновленню. Такі цифри оприлюднюють у Міністерстві охорони здоров'я. Можна тільки здогадуватися, скільки втрачених життів криється за цією сухою статистикою лише тому, що люди не змогли отримати вчасну медичну допомогу.

Київські хірурги останніми місяцями були зосереджені на порятунку поранених, і лише зараз відновлюють планові операції. У тому числі, роблять і пересадки. Мої колеги побували в Інституті хірургії та трансплантології ім. Шалімова. Ексклюзивні кадри з операційної - просто зараз!

Роман Барашев, кореспондент:

Трансплантація проходить у двох операційних. В цій, прямо зараз лікарі беруть частину печінки у 24-річного донора. В другій - до пересадки органу готують його мати.

Операція триватиме мінімум 10 годин. Весь цей час працюватимуть більш як 20 медиків. Хірурги наголошують: головна відмінність родинної трансплантації від посмертної - у тому, що лікарі повинні зберегти життя хворого і при цьому не нашкодити здоров`ю донора.

Ніна, жителька Києва:

Він спочатку був противник цього. Ми живем разом, практично все життя, майже 50 років знаємо один одного, ми навчалися в одному класі… Тому я вирішила дати йому шанс на життя.

Це вже палата відділення трансплантації нирок - ми знайомимося з родиною киян В'ячеславом і Ніною, їх оперували 10 днів тому. Жінка, рятуючи життя чоловіка, віддала йому свою нирку!

Як зараз почуваєте себе? - Прекрасно. Що у мене була нирка, що її зараз немає.

Добре почувається і В`ячеслав.

В'ячеслав, мешканець Києва:

Я був ніякий, скажем, до операції, зараз собі ходжу, обслуговую сам себе, а було, що мені ноги піднімали на кровать залізти. Через тиждень я буду здоровою людиною.

Втім лікарі наголошують: багато з тих, кому терміново потрібна пересадка органу, живуть на окупованих територіях чи в районі бойових дій. Кожен із них ризикує просто не дочекатися операції.

Олександр Закрутько, лікар-трансплантолог:

Багато пацієнтів вимушені були покинути свої місця, де вони знаходилися на діалізі, для багатьох постало питання проходження діалізу… пацієнти могли не дочекатися трансплантації.

До нас під час війни зверталися хворі, у яких була потреба в медикаментах, які не могли отримати імуносупресивні препарати… вони дзвонили нам на гарячу лінію і ми їм старалися допомогти.

Торік в Україні активно почали розвивати напрямок пересадки органів від трупних донорів - нині цей процес фактично заморожений.

Олександр Гриненко, завідувач відділення трансплантації печінки Інституту ім. Шалімова:

На жаль, з очевидних причин зараз немає констатацій смертей мозку, порушена робота цієї системи… Єдиний вихід на сьогодні - це трансплантація від родинного донора… По переферійним лікарням, де власне відбувається констатація смертей мозку і забори органів напевно інші трошки задачі: люди орієнтовані на допомогу пораненим бійцям.

Втім хірурги намагаються зберегти галузь трансплантології. І в умовах війни навіть мають змогу виконувати досить затратні операції, не беручи з пацієнтів ні копійки. Допомагають у проведенні таких операцій зарубіжні партнери.

Олександр Гриненко, завідувач відділення трансплантації печінки Інституту ім. Шалімова:

Зовсім недавно Швейцарія нам привезла так звані ваксистеми, така сама має прийти допомога з Бельгії, США, європейські країни та американський континент допомагає.

Операція з пересадки частини печінки від сина до матері, на якій ми були присутні, триває і в ці хвилини. Для трансплантологів вона - символічна. Адже після довгої паузи галузь знову оживає.

Олександр Гриненко, завідувач відділення трансплантації печінки Інституту ім. Шалімова:

Ми потрошку повертаємось до умовно нормального життя, виконуєм стандартні планові операції, вперше з початку війни виконуємо пікову по складнощі операцію.

Але найбільше лікарі та хворі сподіваються на якнайшвидшу перемогу наших захисників. Лише тоді можна буде повністю відновити проведення операцій.

Олександр Гриненко, завідувач відділення трансплантації печінки Інституту ім. Шалімова:

Ми повинні перемогти - вирішення проблеми одне.

Та поки тривають бойові дії, Україна розпочала всесвітню кампанію зі збору коштів на відновлення й медичне забезпечення закладів охорони здоров'я, що пошкодили російські окупанти. Ініціативу під назвою United24 сьогодні презентував Президент Володимир Зеленський.