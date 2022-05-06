З Харківського екопарку евакуюють тварин. Частина з 5-ти тисяч звірів загинула під ворожими обстрілами. Екопарк розташований на трасі, яка веде до державного кордону, тож ця місцевість обстрілювалася з перших днів війни. Через це до тварин не завжди можна було привезти їжу. Багато звірів вже вдалося евакуювати. Їх прихистили зооколекції по всій Україні.

Як вивозять останніх тварин і що пережив екопарк - про це в наступному сюжеті.

Екопарк, що знаходиться одразу за кільцевою дорогою Харкова, одним із перших потрапив під вогонь російської армії. Через обстріли багато тварин загинули. А співробітники не завжди могли доїхати. Чотирилапі недоїдали, мерзли. Особливо мавпи. Снаряди зруйнували систему опалення в зоопарку.

Світлана Вишневецька, заступник директора екопарку:

Они просто прижались друг к другу, не ели ничего, они просто. Их семья, мама папа и ребенок. Вот просто прижались друг к другу, вот просто грелись. Мы думали, им уже все. Но они выжили.

Потужний снаряд влучив у зимовий будинок приматів - удару не витримало навіть броньоване скло.

Віталій Ільченко, директор екопарку:

Снаряд прилетел во внутрь здания был, и погибло у нас 2 орангутанга и 1 шимпанзе. Вот это были такие прилеты снарядов сюда мощные.

Зелених мартишок збирали по всьому парку, вони вибігли, коли снаряд розбив вольєр.

Світлана Вишневецька, заступник директора екопарку:

И самое страшное было, когда мы в туалете, мы собирали, было очень холодно. И мы обезьян собирали в туалете. Когда я ей предложила конфетку, дикая обезьяна пошла вот так ко мне потому что она была голодная. Они ели какашки, с туалета ели какашки. Это было страшно.

Окупанти буквально закидали екопарк мінами. Вздовж доріжок можна знайти і розтяжки, і міни, які спустилися на парашутах.

Таких по парку очень много. Тут очень много неразорванного всего, вон кассета торчит. Вот она, вот она лежит, видите, зелененькая. Спасибо ЗСУ, они подчищают, очень сильно подчищают. Потому что когда-то мы тут ловили оленя северного. А у него лежала мина, он через неё прыгал, и было очень так моторошно.

Дрібних папуг довелося просто відпустити на волю.

Стекла все выбиты. Было много попугаев мелких. Мы просто пооткрывали клетки и просто выпустили их. Тех, кого не успели убрать. Но большую часть попугаев коллекцию мы спасли.

Нині - майже всіх тварин із 5-тисячної колекції вивезли. На наших очах - до фургона заводять верблюда.

Лами, налякані обстрілами, намагаються втекти. Їх намагаються зловити й перевезти, не використовуючи наркозу. Тварини пручаються.

Зоологи вивезли й маленьке зубреня. Його батьки загинули під час обстрілу. Осиротіла тваринка півтора місяця не відходила від мертвих мами й тата.

Родители уже умерли давно, и уже даже разложились трупы, а он всё возле них ходил, прятался за них, искал родительскую помощь. Мы его хотели забрать, а он все равно прятался за родителей. Полтора месяца не отходил от них. Хотя мог уйти.

Тварини гинули не тільки від осколків. Четверо кенгуру вмерли від страху під час обстрілів, не витримало серце.

Тимофій, співробітник екопарку:

Їх в першу чергу вивозили, бо вони гинуть від стресу. І 4 загинули під час обстрілів, хоча їхня домівка не ушкоджена, але від розриву серця 4 загинули. А 9 вдалося врятувати. Зараз вони живуть в нас в Чутово.

Альпаки, яких намагаються врятувати, чують вибухи й намагаються вирватися. А щойно цього страуса вдалося загнати в сарай, почався обстріл!

Після обстрілу свиней виносять на руках. Заганяють у фургон. І вже потім бачать рани на тілі тварин. Оленям - відкрили вольєри. Вони гуляють під звуки вибухів.

70 днів щодня ці хлопці героїчно годують і вивозять тварин. За цей час загинуло 5 співробітників екопарку. Всі вони намагалися врятувати тварин.

Нам повезло, мы пока не погибли. Но под обстрелы попадали неоднократно. Снег, дощ, вначале войны было и -20. Под которым мы все равно работали, приезжали, кормили.

І - трагічна новина. Сьогодні вдень, під час евакуації буйволів, в екопарку знову стався ворожий обстріл. Загинув 15-річний підліток. Він допомагав батькам годувати й вивозити тварин. Двоє чоловіків - співробітники екопарку - отримали тяжкі поранення.