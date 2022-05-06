Можливість списання зовнішнього боргу Києву: в США готові обговорювати будь-яку допомогу [ Редагувати ]
США готові вивчити різні варіанти допомоги Україні у війні проти росії. Так на питання про можливість списання зовнішнього боргу Києву відповіла прессекретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу
Ми дуже відкриті для всього, що допоможе українцям відновити свою країну і протистояти російському вторгненню.
За її словами, в Білому домі розуміють, що гуманітарна допомога Україні буде приймати різні форми і життєво важлива у війні проти росії.
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