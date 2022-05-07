Мешканці Маріуполя без проходження фільтрації не мають права ходити містом та навіть виїхати за його межі. Для цього потрібен відповідний дозвіл. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Спочатку треба пройти перевірку (фільтрацію) в одном з райвідділків "МВС" в Мангуші, Новоазовську або Нікольському або в пунктах пропуску Мангуш або Безимянне.

Після неї маріупольцям зі справкою треба звернутись до так званої комендатури Маріуполя і отримати перепустку на пересування в межах Донецької області.