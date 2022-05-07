Як отримати дозвіл на пересування в Маріуполі [ Редагувати ]
Мешканці Маріуполя без проходження фільтрації не мають права ходити містом та навіть виїхати за його межі. Для цього потрібен відповідний дозвіл. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Спочатку треба пройти перевірку (фільтрацію) в одном з райвідділків "МВС" в Мангуші, Новоазовську або Нікольському або в пунктах пропуску Мангуш або Безимянне.
Після неї маріупольцям зі справкою треба звернутись до так званої комендатури Маріуполя і отримати перепустку на пересування в межах Донецької області.
Третій документ, якій мають отримати маріупольці задля натяку на вільне пересування.
по темі
У бою на території Харківської області загинув ще один журналіст
У суботу, 7 травня, російські війська завдали чотири удари крилатими ракетами по Одеській області
Служба безпеки України опублікувала нову розмову окупантів, під час якої стало відомо, що вони вбивають українських матерів на очах у дітей
Біля острова Зміїний українські військові знищили ще один російський катер
Мешканці Маріуполя розбирають завали, під якими знаходять 80-100 трупів під кожним будинком