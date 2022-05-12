Сьогодні на прес-конференціях по всьому світу астрономи оприлюднили перше в історії зображення надмасивної чорної діри Стрілець А* в центрі нашої власної галактики Чумацький Шлях. Чорна діра знаходиться на відстані приблизно 27 тисяч світлових років від Землі.

Це перше зображення Стрілець А* - надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики

Цей знімок дає переконливі докази того, що цей об’єкт справді є чорною дірою. Зображення було створено глобальною дослідницькою групою під назвою Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration, використовуючи спостереження всесвітньої мережі радіотелескопів.

Зображення являє собою довгоочікуваний погляд на масивний об’єкт, який знаходиться в самому центрі нашої галактики. Раніше астрономи бачили лише зірки, які обертаються навколо чогось невидимого, але дуже масивного в центрі Чумацького Шляху.

Хоча ми не можемо побачити саму чорну діру, оскільки вона повністю темна, газ, що світиться навколо неї, виявляє характерну ознаку: темну центральну область, оточену яскравою кільцеподібною структурою.

Новий вигляд фіксує світло, зігнуте потужною гравітацією чорної діри, яка в чотири мільйони разів масивніша за наше Сонце.

Порівняльні розміри M87* та Стрілець А*

Досягнення EHT слідує за випуском спільної роботи у 2019 році – першого зображення чорної діри під назвою M87* у центрі більш віддаленої галактики Messier 87.

Раніше podrobnosti.ua повідомляли, як чорна діра відкинула небезпечні промені.