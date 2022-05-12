Фото чорної діри в центрі Чумацького Шляху приголомшило вчених [ Редагувати ]
Джерело: SciTechDaily
Сьогодні на прес-конференціях по всьому світу астрономи оприлюднили перше в історії зображення надмасивної чорної діри Стрілець А* в центрі нашої власної галактики Чумацький Шлях. Чорна діра знаходиться на відстані приблизно 27 тисяч світлових років від Землі.
Це перше зображення Стрілець А* - надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики
Цей знімок дає переконливі докази того, що цей об’єкт справді є чорною дірою. Зображення було створено глобальною дослідницькою групою під назвою Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration, використовуючи спостереження всесвітньої мережі радіотелескопів.
Зображення являє собою довгоочікуваний погляд на масивний об’єкт, який знаходиться в самому центрі нашої галактики. Раніше астрономи бачили лише зірки, які обертаються навколо чогось невидимого, але дуже масивного в центрі Чумацького Шляху.
Хоча ми не можемо побачити саму чорну діру, оскільки вона повністю темна, газ, що світиться навколо неї, виявляє характерну ознаку: темну центральну область, оточену яскравою кільцеподібною структурою.
Новий вигляд фіксує світло, зігнуте потужною гравітацією чорної діри, яка в чотири мільйони разів масивніша за наше Сонце.
Порівняльні розміри M87* та Стрілець А*
Досягнення EHT слідує за випуском спільної роботи у 2019 році – першого зображення чорної діри під назвою M87* у центрі більш віддаленої галактики Messier 87.
Раніше podrobnosti.ua повідомляли, як чорна діра відкинула небезпечні промені.
по темі
Російським вченим закрили доступ до наукових баз даних Web of Science і Scopus. На росію припадає 2,5% світової наукової продукції. Таким чином, 97,5% наукової інформації, яка поширюється за підпискою, виявилася заблокованою
Заміна сигарет на електронні аналоги не знижує ризик розвитку хвороб серця. Дим від вейпів містить токсини, канцерогени та інші речовини, що підвищують ймовірність розвитку раку легенів
ВООЗ вивчає випадки гострого гепатиту невідомого походження серед дітей. Підтверджено майже 170 випадків захворювання по всьому світу
У Миколаєві ввечері 12 травня пролунали вибухи в різних районах міста
Станом на середину травня через російське вторгнення Україну залишили понад 6 млн осіб