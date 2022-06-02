Росія завдала удару по Львівській області [ Редагувати ]
Увечері 1 червня у Львівській області прогриміли вибухи. Попередньо окупанти завдали ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури, в результаті якого двоє людей отримали поранення.
Про це повідомляє голова Львівської області Максим Козицький.
Стало відомо, що поранення отримали 5 людей. Медики оцінюють їх стан як легкий або середній тяжкості. Загрози життям немає.
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У Львові окупантів цікавлять об'єкти інфраструктури і вони хочуть тримати людей у постійній напрузі. По-друге, у Львові є дуже багато міжнародних організацій та офісів, що ставить питання, чи безпечно їм у місті