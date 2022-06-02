Державне майно та ресурси, що належать Україні в Запорізькій області, будуть націоналізовані. Такий "указ" підписав ватажок окупаційної влади Запорізької області Євген Балицький. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Націоналізація" українського майна, на думку колаборантів, сприятиме "підвищенню загальної ефективності та соціальної орієнтації економіки", збереже "національне надбання для мешканців області".

"Націоналізувати" у Запорізької області загарбники збираються земельні ділянки, природні ресурси, об'єкти стратегічних галузей економіки, майна, яке перебувало у власності України станом на 24 лютого, коли російські війська вдерлися до України.

Євген Балицький - колишній народний депутат з Партії регіонів. У 2020 році він був обраний депутатом облради від "Опозиційного блоку".

Зраднику оголосили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Рада схвалила закон про націоналізацію майна росіян та колаборантів.