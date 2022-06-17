Командири покидали зброю: СБУ опублікувала радіоперехоплення розмови окупанта (відео) [ Редагувати ]
СБУ опублікувала радіоперехоплення телефонної розмови одного з окупантів, який скаржиться дружині, що командири його підрозділу відмовились брати участь у бойових діях і залишили вояків напризволяще.
Наше командование уехало. Ну, не уехали, а побросали оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдём". Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой... Один из начальства вообще в россию с*бался.
Жінка росить чоловіка, якого мобілізували в "ЛНР" не тікати, адже тоді його вважатимуть дезертиром. Однак той каже, що офіційно його взагалі немає на цій війні.
Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь - "мясо", отвлекающий манёвр. Нигде, даже в россии не фиксируется, что мы здесь находимся.
Нагадаємо, що попередні радіоперехоплення розмов окупантів свідчать, що вони готові на фіктивні шлюби заради втечі з України.
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