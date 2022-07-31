Саме популярність змінила Ягідне лише за кілька місяців

А наслідки цих російських "погроз" Україна намагається "загоїти" на деокупованих територіях. Ягідне на Чернігівщині. Село, яке пережило рашистів. Це там - більш як три сотні людей протягом місяця утримували в підвалі школи. Вижили не всі...

Мій колега Олександр Васильченко побував там одразу після звільнення. І от вдруге у Ягідне з'їздив сьогодні. Як змінилося село за кілька місяців? І чим український світ відрізняється від "руського міра" - дивіться далі.

Історія маленького селища Ягідне під Черніговом. Там, де понад три сотні людей російські загарбники утримували місяць у підвалі школи - шокувала світ. Уперше я тут був ще у квітні. Одразу після деокупації. Тоді й познайомився з Іваном.

Сиділи от так, а на ніч ноги розкидали. - От так спали сидячі? - Да.

Згодом розумієш: люди, з якими бачився і розділив їхній біль, тобі звісно не стали рідними, але перестали бути чужими. На одній з вулиць знаходжу свого знайомого - пана Івана. Чоловік не приховує емоцій.

Він каже: наша зустріч була недаремною.

Ми з вами не бачилися чотири місяці, як все змінилося? - Ягідне популярне стало.

Втім, ще на початку березня тут було все інакше. Пані Галина згадує перші хвилини окупації.

Галина, жителька села Ягідне:

Розкурочили нам вікно в спальні, прямо автоматами простріляли і повилазили вікном у хату. У мене ледь серце не вискочило...

Та поки місцевих утримували в заручниках, окупанти руйнували й грабували житла людей. Двері у всіх будинках були виламані, вікна розбиті, кілька осель - знищені.

Побито все. Безлад.

У квартирі пана Петра теж похазяйнували росіяни. Чоловік каже, волонтери вже поміняли двері, майже відремонтували дах і частково замінили вікна.

Це все було вибите? - Да. А то ж іще буде ще робити. То ж забите все з вулиці.

Спочатку намагалися відновлювати квартиру власним коштом. Але на пенсію - зробити це неможливо.

Що б ми змогли.

Врятуватися від загарбників за дверима власної оселі сподівалася Валентина.

Валентина, жителька села Ягідне:

Вони нас довго відкрити не могли. Відкрили внизу двері, вибили ці двері, а нас не могли. Я думала, вони постукають, постукають і підуть. Достукались до того, що повибивали двері, поламали всі замки.

А далі... Далі були 30 днів полону.

Коли ми зайшли в погріб, думали ну день, два посидимо, ну три й підемо додому. З 7-го числа почала вести календар.

І саме відеокадри й світлини цього календаря і написаний список загиблих вразили весь світ.

Олександр Васильченко, кореспондент:

Люди написали прізвища людей, яких вбили рашисти й дати, коли це трапилося. Так само і на цій стіні. А ось тут на дверях, подивіться, люди намалювали календар і написано - березень 2022 року.

Жінка каже, вписувала дати щоранку, наче це - останній день.

Валентина, жителька села Ягідне:

Мені даже хотілося на стіні написати послання своїм дітям... Ну а календар, я не знаю, так, мабуть, вийшло, думаю можливо хтось колись побачить, скільки ми тут сиділи, чи коли нас не стане. Бо була така думка, що нас постріляють.

А так чотири місяці тому виглядали ці будинки. Тепер їх не впізнати.

Ярослав Моценко, волонтер "Добробату":

Не було стіни, ми доклали фундамент, все переклали, стінку положили, зв'язалися з тою стінкою. Вставили окошечко, люди вже довольні. Там теж розібрали стінку, бо вона була завалена. Ми прийняли рішення, що змінювати треба. Я зібрав ту стєночку, хлопці поставили віконечко і та квартира теж вже готова.

Втім, роботи ще - багато.

Олександр Васильченко, кореспондент:

Ну а цей будинок постраждав найбільше. Волонтери кажуть, в нього влучила ракета. Зараз він в аварійному стані, тому доведеться розібрати половину приміщення повністю. А далі відбудова.

А в цьому будинку залишилося лише перекрити дах і зробити внутрішні роботи. З верхівки покрівлі, усміхаючись, мені махає Мачей. Тиждень тому він приїхав сюди з Польщі. Каже, хотів допомогти відбудовувати Ягідне, тому звернувся до українських волонтерів.

Вони відповіли мені - добре, якщо ти хочеш допомогти, приїжджай.

Чоловік каже, він за освітою юрист і щойно закінчив навчання. Та замість пошуку роботи відправився в Україну. Про будівництво знає небагато, але виконує вправно все, що кажуть фахівці.

Ми робимо все: дахи, вікна, двері іноді стіни. Це складно, але я радий, що я тут.

Втім, розуміє, що війна не закінчилася і тут доволі небезпечно. Найбільше за нього хвилюються близькі.

Мачей, волонтер "Добробату":

Мої батьки, друзі й наречена дуже бояться і вони збентежені, тому що в Україні досі війна. Кілька днів тому Чернігівська область була обстріляна ракетами. Вони бояться і хотіли б зупинити мене, але я кожного дня заспокоюю їх і кажу, що зі мною все добре.

Саме популярність змінила Ягідне лише за кілька місяців, усміхається Іван. Утім жити по-старому поки не вийде. І якщо по розмінованих вулицях тепер ходити безпечно, то в ліс - ні ногою.

Іван, житель села Ягідне: